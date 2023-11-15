انت الأن تتابع خبر حماس تصدر بياناً بعد اقتحام مستشفى الشفاء .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حملت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الاحتلال الصهيوني والرئيس الاميركي جو بايدن المسؤولية الكاملة عن تبعات اقتحام الجيش الاسرائيلي مجمع مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة فجر اليوم الاربعاء .

واصدرت حركة حماس فجر اليوم الأربعاء البيان التالي :



نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيُحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزّل.



إن تبنّي البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين لإجبارهم قسراً على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل.



صمت الأمم المتحدة، وخُذلان العديد من الدول والأنظمة، لن يُثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة، وسنبقى على عهدنا لشعبنا باستمرار الدفاع عنهم وعن حقوقهم بكل قوّة، وسيدفع الاحتلال الثمن غالياً عن جرائمه واعتدائه على أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا، فغزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة، وإن غداً لناظره قريب.



وإنه لجهاد نصر أو استشهاد



حركة المقاومة الإسلامية – حماس



الأربعاء: 1 جمادى الأولى 1445هـ

‎الموافق: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي فجر اليوم : الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الآن في اقتحام مستشفى الشفاء الطبي و جيش الاحتلال يعجز عن تحقيق أي أهداف عسكرية في غزة، لذلك هو يستقوي على المدنيين والمرضى بمستشفى الشفاء ويحاول أن يحصل على صورة نصر يُصدرها لجمهور المستوطنين و تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حول معارضته استهداف المستشفيات كانت كاذبة وخادعة وهي تغطية على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الآن في غزة وعليه فإننا نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري.