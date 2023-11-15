انت الأن تتابع خبر تطورات مؤلمة لاقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء .. تحديث وفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة فجر اليوم. فيما اعلن لاحقاً المتحدث باسم جيش الاحتلال انه "تم بالفعل اقتحام المستشفى ، لتنفيذ عملية ضد حركة حماس في احد اماكن المستشفى" على حد قوله، مؤكدا انه "لن يتم المس بالمرضى والنازحين.."، في محاولة يائسة لتسجيل نصر على جثث الشهداء والاطفال الخدج والكادر الطبي .. !.

وأشارت التقارير إلى أن جيش الاحتلال قطع كافة وسائل الاتصال حول مستشفى الشفاء، بما في ذلك الكهرباء". وقال مسؤولون في وزارة الصحة، أن "الاحتلال تواصل معنا عبر الهاتف وطالبنا بعدم الاقتراب من نوافذ أو أبواب مشفى الشفاء" .

وقال الطبيب في مستشفى الشفاء محمد حلس : إذا بقينا على قيد الحياة سنرسل لكم صور اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة، فيما يشهد المستشفى إطلاق نار كثيف داخل الآن . ويخترق رصاص الاحتلال نوافذ المستشفى

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة: لا يوجد شيء يستدعي اطلاق النار داخل المستشفى لعدم وجود أي شكل من أشكال المقاومة فيه، وما يقوم به يشكل ارهاباً للموجودين في المجمع. مؤكدا ان : الوضع صعب جداً داخل مُجمع الشفاء الطبي بغزة، واقتحمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي ساحة مُستشفى الشفاء وسط إطلاق نار كثيف , وتضرر نوافذ المستشفى الآن .

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة : جنود الاحتلال يقتحمون غرف المرضى داخل مستشفى الشفاء ويطلقون الرصاص بكثافة . ويُفجرون أبواب اوجدران القسم الغربي من مجمع الشفاء الطبي بغزة الآن .

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي قسم الطوارئ في المستشفى قبل قليل .(4:55 فجراً ) .