انت الأن تتابع خبر مصادر: الاحتلال لم يجد شيئًا خلال اقتحامه للشفاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير عام المستشفيات في غزة إنّ: "جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء وفتش قبو المستشفى"

وبعد مرور ساعات على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، قال مصادر في موقع "غزة الآن" بأنّ "الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي على المستشفى دون وقوع أي اشتباكات مما تسببت في حالة من الذعر لدى المرضى، واقتحم الجنود جميع غرف المرضى، واقتحموا قبو المستشفى، دون العثور على شيئ سوى أجهزة طبية".

وأضافت مصادر محليّة فلسطينيّة أنّ جنود الاحتلال الإسرائيلي يحاولون مضايقة الأطباء بسبب رفضهم التعامل معهم، بعد فشل العثور على أي دليل يشير إلى أن الفصائل الفلسطينية تستخدم المستشفى لأمور عسكرية.

في حين أشار الصحفيّ محمد الرنتيسي، في حديثٍ لقناة الجزيرة من محيط مستشفى الشفاء، أن الاحتلال على ما يبدو بدأ الانسحاب أو تحريك الدبابات من محيط الشفاء.

في حين تشير مصادر محليّة أخرى أنّ الاحتلال يواصل اقتحام الأقسام الأخرى. وتبدو الأخبار القادمة متضاربة نظرًا لقطع الاتصالات.