انت الأن تتابع خبر الاحتلال يهدم منزلًا غرب رام الله وينفذ عشرات الاعتقالات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بهدم منزل في قرية شقبا، غرب رام الله، وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية، وبدأت بهدم منزل عائلة احمد فتحي نخلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت العائلة أنها أبلغت بقرار هدم منزلها عبر اتصال هاتفي ورد لها قبل أسبوع من قبل ضابط في جيش الاحتلال.

وفي سياقٍ متصل أفادت مصادر محلية فلسطينيّة، أنّ الاحتلال قامَ بتنفيذ عشرات الاعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية أكبرها اعتقل نحو 15 عشر فلسطينيّة من مدينة الخليل