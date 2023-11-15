انت الأن تتابع خبر الصليب الأحمر: الوضع جنوب غزة لا يقل خطورةً عن شمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، الأربعاء، إنّ الصليب الأحمر لم يتمكن من إيصال المساعدات والوصول إلى مناطق شمال غزة بسبب الخطورة الشديدة واستهداف الطرق الرئيسية.

وأضاف مهنا في تصريح صحفي،"أنه من المستحيل أداء المهام الإنسانية في ظروف القطاع الحالية"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع في جنوب قطاع غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع".

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدًا بينهم 4650 طفلًا و3145 امرأة.