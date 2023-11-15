انت الأن تتابع خبر وزيرة هندية تثير الجدل حول الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن، خلال فعالية، الأربعاء في نيودلهي، إنّ "الصراع بين (إسرائيل) وغزة دليل مثير للقلق على التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وكانَ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وذكر بن سلمان أنّه "تتويجًا لما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، أعلنت السعودية، والولايات المتحدة، والهند، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا".

والمشروع، "سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككًا حديدية وربطًا للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري، وسيشمل مد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية"

يأتي تصريح الوزيرة الهندية في ظلِّ تصاعد حديث عدد من المحلّلين حول هذا الممرّ التجاري، وأنّه سيكون بديلًا لقناة السويس المصريّة، ومن المفترض أن يمرَّ عبر دولة الاحتلال وتحديدًا من أراضي شمال قطاع غزّة، حسبَ قولهم. ويربط الكثير من المراقبين التهجير الذي تقوم به دولة الاحتلال من شمال القطاع بتوفير منطقة عازلة وآمنة لإمكانية تطبيق هذا الممرّ. وتبقى هذه افتراضات وتحليلات.