انت الأن تتابع خبر الاحتلال: لا معلومات عن أسرى في الشفاء و"التمشيط" متواصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيليّ، صباح الأربعاء، إنّه "لا معلومات عن وجود أسرى بمستشفى الشفاء وعملية التمشيط متواصلة ولم تقع إصابات في صفوف الجيش خلال العملية"وأفادت مصادر محلية فلسطينية أنّ دبابات الاحتلال حاصرت المجمع من جميع الجهات قبل اقتحامه وحولته لثكنة عسكرية، فيما تناقلت وسائل إعلامية محلية صورةً تظهر نقل أطفال خدج من الحاضنات إلى قسم آخر في مجمع الشفاء الطبيّ، بعد اقتحامه الكبير والمتواصل من قوات الاحتلال في هذه الأثناء.