انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف عدة مواقع للاحتلال .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبنانيّ، الخميس، عن سلسلة عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، شمال فلسطين المحتلة. وقال الحزب، في بلاغات عسكرية، إنّ مقاتليه هاجموا موقع "مسكاف عام"، بالأسلحة "المناسبة" حسب وصفه، وحققوا فيه إصابات مباشرة، دعمًا للشعب والمقاومة الفلسطينية.

وأعلن عن استهداف قوات الاحتلال في موقع بياض بليدا، وفي ثكنة "يفتاح" المقامة على أراضي قرية قدس اللبنانية المحتلة، وفي موقع المطلة بالأسلحة "المناسبة".

واستهدف الحزب، وفقًا لبلاغاته، موقع "هرمون" وقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، وحقق فيها إصابات مباشرة، حسب وصفه.

في ذات السياق، قام جيش الاحتلال بقصف عدّة مناطق في جنوب لبنان، بينها: عيتا الشعب، ومرتفعات كفرشوبا، والضهيرة، وعلما الشعب، وكفر كلا، والخيام، وبرج الملوك، وبليدا، ومحيبيب، والعديسة، والطيبة، ورامية، وبيت ليف، ومركبا، ورب ثلاثين، وميس الجبل، وأحراج اللبونة، وسهل الخيام.