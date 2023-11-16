انت الأن تتابع خبر الأونروا: من المؤسف أن نلجأ لتسول الوقود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني: "إنّ ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدًا"، وأشار: إنّ أطفال غزة النازحون يكافحون للحصول على قليل من الطعام والماء، ونحو 70% من سكان جنوب قطاع غزة لا يمكنهم الحصول على ماء نظيف، ونؤكد أنه لا يوجد مكان واحد آمن في قطاع غزة بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة".

وقال لازاريني: إنّ "103 من العاملين بالأمم المتحدة قتلوا في القصف على قطاع غزة وعدد آخر لا يزال تحت الأنقاض"، وشدّد: "وكالتنا لا تعلم الكراهية في مدارسها كما جرى الترويج له مؤخرًا ضمن حملة ضد مدارس الأونروا، ونرفض الربط بين أي من العاملين في وكالتنا وما حدث في السابع من أكتوبر".

وقال: "من المؤسف أن تلجأ منظمة أممية إلى تسول الوقود كما تفعل وكالتنا حاليًا، ونكرر دعوتنا إلى وقف إطلاق النار إذا كانت هناك إرادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة".