انت الأن تتابع خبر حماس: الاحتلال يرتكب مجزرة في المستشفيات وأدلته سخيفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي في بيروت، الخميس: "نحيي أبطال المقاومة وكتائب القسام المظفرة الذين يوصلون الليل بالنهار دفاعًا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في كل موقع وآخرها العملية البطولية التي نفذها صباح اليوم مجاهدو القسام من خليل الرحمن، حيث اقتحموا حاجزًا عسكريًا جنوب القدس المحتلة مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال"، وأشار القيادي في حركة حماس إلى أنّ "كتائب القسام تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ48 ساعة الأخيرة".

وشدد على أن "الاحتلال ارتكب جريمة حرب وحشية بهجماته على مجمع الشفاء الطبي"، مؤكدًا على أنّ "رواية الاحتلال بشأن أدلته المزعومة بمجمع الشفاء سخيفة وهزلية، وهو فشل في إثباتها وأنها تمثل فضيحة له في كل جوانبها".

وحول تفنيد رواية الاحتلال، قال حمدان: "لا يعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال، وإن قوات العدو هي من أدخلت الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء".



وكرر حمدان ممطالبة المنظمات الدولية بتشكيل لجنة لمراقبة المستشفيات لكشف زيف ادعاءات الاحتلال، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية وفرت غطاء كاملًا لعمليات القتل وجريمة الحرب التي ينفذها الاحتلال بمجمع الشفاء، وأشار القيادي في حركة حماس أن "هدف الاحتلال من ضرب المستشفيات وقصف المخابز وتدمير المرافق الحيوية هو تهجير شعبنا من أرضه".

وحول الأسرى، قال إن "الاحتلال قتل 5 أسرى تحت التعذيب منذ السابع من أكتوبر، واعتقل منذ التاريخ نفسه، 2800 فلسطيني، ليتجاوز عدد أسرانا في سجونه 9 آلاف".