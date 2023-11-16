انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدعي اعتقال أقارب لإسماعيل هنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر عبريّة، الخميس، نقلاً عن جيش الاحتلال: إنّ "قوات الجيش اعتقلت عدداً من أقارب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أثناء محاولتهم التحرك من شمال غزة إلى جنوبها.

وفي وقت سابق، كان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل هنية خلال غارات ليلية شنّها سلاح الطيران، ونشر صورًا تظهر تدميره، وقال: إنّ "طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة.

وادعى أنّ منزل هنية "استُخدم كبنية تحتية (إرهابية)، وكان بمثابة نقطة التقاء لكبار قادة (حماس)" حسبَ ادّعائه.