انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مصدر طبي، ان عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جنين ارتفع إلى 3.

واندلعت اشتباكات في وقت مبكر من فجر الجمعة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وذلك عقب اقتحام قوات كبيرة للاحتلال مدعومة بآليات مختلفة المدينةَ من عدة محاور.

وانتشرت فيها وفي محيط المخيم ونشرت فرق قناصة فوق أسطح مبان في وقت متأخر من الليل.

هذا وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى ابن سينا في جنين تحت التهديد واعتقال المسعفين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت في وقت سابق أن الاحتلال اعتقل مسعفين، في الوقت الذي حاصرت المستشفى من جميع الجهات، وقامت بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وبحسب "وفا"، فإن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.

وبعد ساعات من اقتحام المدينة، انسحبت قوات الاحتلال من محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية.