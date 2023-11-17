انت الأن تتابع خبر تفاصيل الهجمة الإسرائيلية الصاروخية على محيط دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف فجر الجمعة، عددا من المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق مما أسفر عن وقوع خسائر مادية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه محيط دمشق.

ونقلت عن مصدر عسكري سوري أنه في "حوالي الساعة 2:25 من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق".

ولم تشر الوكالة لسقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي الأحدث في سلسلة هجمات صاروخية وغارات نفذتها إسرائيل على مواقع في سوريا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 42 يوما.