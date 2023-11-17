807 آلاف من سكان غزة وشمالها صامدون بمنازلهم

انت الأن تتابع خبر807 آلاف من سكان غزة وشمالها صامدون بمنازلهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم القصف وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها من قبل قوات الاحتلال، وارتفاع أعداد الشهداء والجرحي، الا ان 807 آلاف شخص لا زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة، من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات عشية عدوان الاحتلال.

في حين نزح نحو 400 ألف نسمة إلى محافظات وسط وجنوب القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.



وأوضح الجهاز أن هذا العدد يعني أن نحو ثلثي سكان محافظتي الشمال ما زالوا يقيمون في مناطق شمال القطاع، في حين نزح نحو ثلث سكان محافظتي الشمال أي ما يقارب 400 ألف نسمة إلى محافظات وسط وجنوب قطاع غزة.

وبين جهاز الإحصاء أن وجود الفلسطينيين الذين ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة والشمال يتركز في تجمعات بمناطق أم النصر، القرية البدوية، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا ومخيمها، مخيم الشاطئ، مدينة غزة، مدينة الزهراء، المغراقة، وجحر الديك.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أنه عمل على إعداد تقديرات لأعداد المواطنين المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة وفق أسس تستند إلى مجموعة بيانات فعلية رصدت الواقع في قطاع غزة قبل وأثناء العدوان على القطاع، باستخدام بيانات شركات الاتصالات الفلسطينية ووزارة الاتصالات.

وجاء بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني بينما جدد الاحتلال الإسرائيلي دعوته لسكان أحياء مدينة غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى جنوب وادي غزة بزعم أنها مناطق آمنة، وحدد الاحتلال وقتا للنزوح عبر طريق صلاح الدين.

يذكر أن قوات الاحتلال ما فتئت تطالب أهالي شمال غزة بالنزوح جنوبا لكن معظم سكان تلك المناطق أكدوا صمودهم في منازلهم وعدم النزوح ورفضهم للتهجير.

وقد تعرضت أعداد من النازحين لقصف الاحتلال أسفر عن سقوط عشرات الشهداء على الطرق التي زعم الاحتلال أنها آمنة كما تعرضت مناطق جنوب وادي غزة التي زعم الاحتلال أنها آمنة لغارات خلفت مجازر عديدة. كما شهدت مناطق مدينة غزة ومحافظة الشمال وخاصة في جباليا ارتكاب الاحتلال مجازرة متوالية خلفت مئات الشهداء.

من ناحية ثانية، أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية، أنه ولغاية 13 تشرين الثاني، وثقت المنظمات الشريكة الإنسانية العاملة في مجال التعليم استشهاد 3117 طالباً و183 معلماً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 4613 طالباً و403 معلمين بجروح مختلفة.

وبحسب التقرير، فانه وفي أعقاب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات في الشمال، لم تحدث وزارة الصحة في غزة أرقام الشهداء والإصابات منذ العاشر من الشهر الجاري في غزة، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن عدد شهداء غزة، بلغ أكثر من 11500، معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف جريح.

إلى ذلك، أشار التقرير الأممي إلى أنه ومنذ يوم 7 تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية 186 فلسطينياً، بينهم 51 طفلاً. واستشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل، على أيدي المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما أصابت القوات الإسرائيلية المسعورة، في نفس الفترة، 2661 فلسطينيا، بينهم 282 طفلا على الأقل، فيما أصاب المستوطنون 74 فلسطينياً بجروح.

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.