انت الأن تتابع خبر الاحتلال يزعم العثور على جثة جندية رهينة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنه عثر في غزة على جثة جندية كانت محتجزة لدى القسام وسبق وأعلن مقتلها قبل أيام.

وقال جيش الاحتلال في بيان "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية" حسب زعمه.

يذكر ان كتائب القسام قد نشرت الاثنين صورة لمارسيانو تظهرها ميتة مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.



وكانت القسام حذرت إسرائيل مرارا بأن قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها وأعلنت عن مقتل العشرات جراء هذا القصف.