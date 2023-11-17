انت الأن تتابع خبر الاحتلال يواصل اعتداءاته بغزة والضفة .. وسرايا القدس ترد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال قوات الاحتلال ترتكب المحظور في غزة والضفة الغربية.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية فلسطينية بوقوع تبادل لإطلاق نار كثيف في منطقة رأس الجورة في مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة شاب فلسطيني في ترقوميا على أحد مداخل الخليل.

واستشهد فلسطينيين اثنين عند مدخل الخليل الشمالي، ظهر الجمعة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عيلهما، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة الغربية بينهم 1050 ناشطا في حركة حماس "عل حد قوله" منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 6 أسابيع، اقتحم جيش الاحتلال الكثير من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة بحثا عمن يصفهم بالمطلوبين ويقوم باعتقال عشرات الفلسطينين يوميا.

وفي غزة تواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي في عدة مواقع منها ميدان فلسطين وشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، كما قصفت منازل المواطنين قرب مقبرة الفالوجا شمالي القطاع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم غرب غزة.

وأشارت في بيان إلى أن استهداف الآليات وقع في محور الصبرة وتل الهوى.

من ناحية ثانية، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة اللبونة في القطاع الغربي لجنوب لبنان، وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق محاور طرق رئيسية بمنطقة الجليل الأعلى في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.