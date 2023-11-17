انت الأن تتابع خبر ما هي حركة الأحرار الفلسطينية التي استشهد أمينها العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد أمين عام حركة الأحرار خالد أبو هلال ونجله أدهم، خلال قصفٍ طال منزله ليلَ الجمعة، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأبو هلال مناضل سياسي فلسطيني، بدأ نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي وهو في سنٍ صغير، قبل أن يسجنه الاحتلال، والتحق بصفوف حركة فتح، ثم أسس حركة الأحرار؛ احتجاجًا على ما أسماه "انحراف فتح وفسادها" حسبَ ما قالت الحركة في بيان تأسيسها.

وبعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، قرر التعاون مع الحكومة التي شكلتها، وعمل مسؤولًا لملف الإعلام وناطقًا رسميًا باسم وزارة الداخلية، على إثر ذلك قررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصله نهائيًا من الحركة.

وكان من مؤسسي "القوة التنفيذية" التي شكلها وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام، وشارك بـ800 عنصر من المجلس العسكري لكتائب الأقصى فيها.

بعد الانقسام الفلسطيني، أعلن أبو هلال تأسيس وانطلاقة حركة "فتح الياسر"، التي تم تغيير اسمها إلى "حركة الأحرار الفلسطينية"، ليصبح بذلك مؤسسها وأمينها العام.