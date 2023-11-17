انت الأن تتابع خبر الاحتلال يوافق على إدخال ناقلتي سولار يوميًا لمؤسسات أممية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق مجلس حرب الاحتلال المصغر (كابينت الحرب)، الجمعة، على إدخال ناقلتي سولار يوميًا إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، لتلبية احتياجات مؤسسات الأمم المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصدر سياسيّ، قوله إنّ "القرار يأتي تلبية للطلب الأميركيّ"، مضيفًا أنّ "الموافقة على إدخال الوقود تتيح لإسرائيل حيزًا أمام العالم للاستمرار في حربها حتى القضاء على حماس" على حدّ قوله.

وأوضح المسؤول أنّ "السولار الذي سيتم إدخاله، يسمح بدعم الحد الأدنى من شبكات المياه والصرف الصحي، لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في المنطقة".

كذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن حكومة الحرب الإسرائيلية وافقت على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة.



وتمنع قوات الاحتلال منذ الحرب على قطاع غزة إدخال الوقود بشكل كامل، فيما سمحت بعد أيام من عدوانها بدخول ِشاحنات مساعدات محدودة من خلال معبر رفح، رغم المطالبات الدولية والأممية بالسماح بإدخال المساعدات والوقود مع زيادة هول الجرائم واشتداد الحاجة للمساعدات.