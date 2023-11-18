انت الأن تتابع خبر اقتحامات وتفجير منازل وارتقاء شهداء في الضفة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية.

وأظهرت المشاهد التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية تجريف أحد شوارع المخيم، وتفجير أحد المنازل، "الفيديو في الاسفل".

وكان قد استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة لمقر حركة فتح وسط مخيم بلاطة فجر السبت.

هذا واستشهد ايضا فلسطيني وأصيب 2 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.