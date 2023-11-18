انت الأن تتابع خبر الاحتلال يفقد صوابه ويطلب اخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت مصادر طبية السبت إلى أن جيش الاحتلال أمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة.

وقال رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عدنان البرش في تصريحات من داخل المستشفى، إن قوات الاحتلال أبلغتهم أن عليهم إخلاء المجمع من الموظفين والمرضى والجرحى.

وأضاف أن هناك حالة هلع وخوف شديدة، لكنه أكد أن الأطباء لن يغادروا المستشفى إلا مع المرضى.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنه منذ 8 أيام لم تدخل الى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في القطاع الدكتور أشرف القدرة:" منذ 8 أيام لم تدخل إلى المجمع أي إمدادات طعام ولا ماء، والمرضى يتضورون جوعاً وألما والنازحون لا يجدون كسرة خبز، والقمامة المتراكمة تشكل تهديداً للمحاصرين في المجمع".

وأردف:" لدينا داخل الشفاء ما بين 7 و10 آلاف شخص، والطعام الذي سمح بإدخاله يكفي فقط 400 شخص".

وختم القدرة بالقول:" قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لمجمع الشفاء وآبار المياه وشبكة الأكسجين.. 1500 كادر طبي ومئات المرضى و7 آلاف نازح يواجهون الموت في مجمع الشفاء".