انت الأن تتابع خبر بيان مهم من حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسقطت المقاومة طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "هيرمز 54" بصاروخ أرض جو أطلقه المقاومون فجر السبت، وفقا لبيان لحزب الله اللبناني.

وأضاف الحزب ان حطام الطائرة شوهد يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل.

وأوضح الحزب أن هذه الطائرة هي مسيّرة قتالية متعددة المهام، وقد تم استهدافها عند الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية على مسيّرة إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أصيب 4 إسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وذلك إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة المنارة في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان.

من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الطائرات الحربية أغارت على أهداف عدة تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.



