المغرب يحيي الذكرى 68 لاستقلاله

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رياض - احمد صلاح - يحيي الشعب المغربي، السبت، الذكرى الـ 68 لاستقلال بلاده. وفي بيان للسفارة المغربية بعمان، أكد القائم بالأعمال عادل اوسي حمو، أن "هذه المناسبة تعكس أسمى معاني التلاحم بين العرش والشعب المغربي بملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والانعتاق من الاستعمار".

وأضاف "هذه الذكرى المجيدة إحدى المنعطفات التاريخية، التي طبعت مسار المملكة، ومن أغلى الذكريات الوطنية الراسخة في قلوب الشعب المغربي؛ لما تحمله من دلالات عميقة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية خالدة، وما تمثله كذلك من رمزية ودلالات تجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية".

وقال القائم بالأعمال إن ذكرى الاستقلال، تدعو للقيام بوقفة تأملية تربط تاريخ المغرب الغني بالأمجاد والمحطات المشرقة بمسيرة البناء والنهوض بتنمية كل أنحاء البلاد، بقيادة الملك المغربي محمد السادس.