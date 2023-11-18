انت الأن تتابع خبر لأول مرة من 2006 .. قصف مصنع في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف طيران الاحتلال، السبت، عمق منطقة النبطية في جنوب لبنان، وذلك لأول مرة منذ حرب يوليو (تموز) 2006، حيث أطلقت مسيّرة قرابة الرابعة والربع فجراً صاروخين باتّجاه معمل لأشغال الألمونيوم الواقع على طريق تول - الكفور (النبطية) ما أدّى إلى احتراقه بالكامل.



وقامت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية عملت بإخماد النيران التي اندلعت في المعمل.

كذلك، قصفت مدفعيّة الاحتلال صباح السبت أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة في جنوب لبنان، بعد تصعيد ليلي حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع، طيرحرفا، الناقورة، مجدل زون، علما الشعب، عيتا الشعب ورامية ودبل (جنوب لبنان)، كما امتدّ القصف حتى أطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي.