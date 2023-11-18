انت الأن تتابع خبر مئات الشّهداء في مجازر متواصلة .. تل الزعتر وذاكرة المجزرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر محليّة فلسطينيّة أنّ الاحتلال الإسرائيليّ يرتكب مجزرة أخرى بمدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة بعد مجزرة الفاخورة التي راح ضحيتها نحو 200 شهيد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينيّة في غزة إنّ مئات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر. واسم المدرسة يعيد للفلسطينيين ذكرى مخيّم تلّ الزعتر، هو مخيّم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ارتُكبت فيه عام 1976 مجزرة دامية بقيت عالقة في ذاكرتهم وراح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف فلسطينيّ.

في ذاتِ السياق، أفادت مصادر فلسطينيّة أنّ مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في مدينة خانيونس راح ضحيتها 15 شهيدًا إثر استهداف منزل لعائلة الغلبان غرب مدينة حمد غرب المدينة. ومجزرة أخرى بحق عائلة حسن ياسين أبو حبل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد قصف منزلها الذي يعيش فيه 32 فردًا، إضافة إلى استهداف منطقة زايد بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، ومنازل لمواطنين في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيانٍ لها، السبت، "يرتكب النازيون الجدد مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، لتضاف الى مئات المجازر الذي يرتكبها الاحتلال الصهيوني النازي، عن سبق إصرارٍ وترصد، وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي وما فيه من مؤسسات أممية تأسّست لحماية البشرية من جرائم الإبادة والتطهير العرقي".



وأضافت: "إننا نقول لهذا العدو المجرم المهزوم أمام كتائب القسام وأبطال المقاومة، والذي يستقوي على الأبرياء الآمنين في مراكز النزوح؛ إننا باقون على هذه الأرض، ولا هجرة بعد اليوم، مهما فعلتم وارتكبت من مجازر وجرائم يندى لها جبين البشرية، وسيأتي اليوم الذي تحاسبون فيه، بقوة العدل والحق، ولن يكون لكم مهرب من دفع الثمن طال الزمن او قصر".