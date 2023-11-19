انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 380 قتيلاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي وضابط في المعارك الدائرة شمالي غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب بنيامين مئير إيرلي 21 عاماً من بيت شيمش، مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن النقيب (احتياط) روي بيبر 28 عاما من تسور موشيه، قائد فرقة في وحدة يحلم في سلاح الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأصيب مقاتل في دورية مظليين بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

وارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المُعلن رسمياً إلى 60 جندياً، منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي، وإلى 380 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.