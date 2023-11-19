انت الأن تتابع خبر الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة .. مستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية، أسفرت عن استشهاد 31 فلسطينيا.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عنه شهيدتين وعدد من المصابين.

وارتقى 5 شهداء وأصيب عدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع السيقلي وسط خان يونس أيضا.

هذا وأدانت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية فجر الأحد، بأشد العبارات، الهجوم المتعمد على إحدى قوافلها خلال جلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وقالت المنظمة في منشور مقتضب على منصة "إكس" إن أحد أقارب موظفيها قتل وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها.

وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.