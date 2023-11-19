انت الأن تتابع خبر استشهاد أسير سادس بسجون الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن استشهاد الأسير ثائر سميح أبو عصب البالغ من العمر 38 عاما، في سجن النقب الصحراوي.

والأسير الشهيد ثائر من محافظة قلقيلية، معتقل منذ عام 2005 ومحكوم عليه بالسجن لمدة 25 عاما.

وأضافت الهيئة أن هذا هو السادس من شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال نادي الأسير إن الاحتلال ينفذ عمليات ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، كما حمل القوى الدولية الداعمة للاحتلال المسؤولية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية بحقّ أهالي غزة، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى في السجون.

وأعلنت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في مدينة قلقيلية الإضراب الشامل حداداً على روح الشهيد الأسير.

من ناحية ثانية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، واستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمخيم الدهيشة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند مدخل مخيم جنين بالضفة الغربية.

وكان قد أشار الهلال الأحمر في وقت سابق، إلى إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم وبيت ساحور والخليل جنوب الضفة الغربية وقلقيلية وطوباس وجنين شمالا.

وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي المطار وأطراف مخيم قلنديا شمال القدس.

وجرى في المخيم تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم.

هذا وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمخيمي بلاطة وجنين وتعرقل عمل سيارات الإسعاف.