انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بيانا اكدت فيه ان مقاتليها اشتبكوا الليلة الماضية مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون بقطاع غزة، وأوقعوا بهم خسائر كبيرة.

وأشارت إلى أن المجاهدين تمكنوا من استهداف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "التاندوم" في منطقة الصفطاوي شمال القطاع.

وكانت كتائب القسام قد بثت أمس مقاطع فيديو لاستهدافهم جنودا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت حانون.

من ناحية ثانية، دوّت صفارات الإنذار في شلومي والجليل الغربي المتاخم للحدود مع القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.