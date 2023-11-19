انت الأن تتابع خبر القسام يدمر 29 آلية اليوم .. وقتلى الاحتلال إلى 64 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسّام، الجناح العسكريّ المسلح لحركة حماس في تدوينة لها مساء الأحد: "دمرنا 29 آلية إسرائيلية (اليوم) بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون". ما يرفع عدد قتلى الاحتلال إلى 64 منذ البريّ. وأضافت: "وقعنا قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي"

وكانت نشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزّة، وكشفت اليوم لأول مرة عن دخول كتيبة الانتحاريين للعمل.

في سياقٍ متصل قال جيش الاحتلال الإسرائيليّ إنّ "عدد قتلاه في معارك غزة (اليوم) ارتفاع إلى 7 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين".