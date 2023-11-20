انت الان تتابع خبر ماكرون يحذر من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوردت الصحافة الفرنسيّة أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبلغ رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن "عدد الضحايا المدنيين كبير جداً في قطاع غزة"، مذكرًا إياه بـ"الضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان"، على ما نقلت عن قصر الإليزيه الأحد، وأضافت أنّ ماكرون تحدث أيضاً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً له أنه "يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".



وأعلنت فرنسا، في وقت سابق الأحد، أنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعالج ما يصل إلى 50 طفلاً من القطاع الفلسطيني في المستشفيات الفرنسية في ظل تأزم الوضع الصحي.



وأعلن ماكرون عبر منصة إكس إرسال 10 أطنان من الشحنات الطبية جواً، وأن حاملة المروحيات «ديكسمود» تستعد للإبحار إلى مصر، مبدياً استعداداً لاستقبال مرضى ومصابين للعلاج في المؤسسات الاستشفائية في فرنسا.