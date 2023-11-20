انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين في غزة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين اثنين في المعارك الدائرة شمالي غزة.

وقال المتحدث باسم الجي الإسرائيلي إن الجنديين القتيلين ينتميان للكتيبة 890.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 66 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية، إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، وخاصة مع المشاهد التي توثقها القسام لتدمير الآليات واستهداف الجنود

يذكر ان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأحد، مقتل عسكرييْن في المعارك الدائرة داخل قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه يوم الأحد فقط إلى 7.