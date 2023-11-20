انت الان تتابع خبر شهداء وجرحى .. الاحتلال يرتكب جريمة بالمستشفى الإندونيسي في غزة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، بعدما أسفر القصف المدفعي عن شهداء وجرحى بينهم طبيب في المستشفى.

وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم، واصابة العشرات في قصف الاحتلال للمستشفى.

وتنتشر الدبابات الإسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي وتطلق النار باتجاه مبناه، وتستهدف قوات الاحتلال كل من يحاول الخروج من المستشفى الاندونيسي بإطلاق النار المباشر.

وانقطع التيار الكهربائي عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي، الا ان الطواقم الطبية أصرت على البقاء في المستشفى وعلاج المرضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي، وهناك خشية من تكرار ما فعله بمجمع الشفاء.

وأشار القدرة إلى ان الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي، والاحتلال يكثف هجماته عليه، وهناك نحو 700 شخص، بين طواقم طبية وجرحى، داخل المستشفى الإندونيسي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مدرسة الكويت بجانب المستشفى الإندونيسي التي تؤوي عددا من النازحين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

هذا ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتقى 11 شهيدا واصابة العشرات بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيلي على منازل في مخيمي النصيرات والبريج إلى 30 شهيدا.

وشن الطيران الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة غارات مكثفة على شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، مما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وتعرض حي الصبرة في مدينة غزة إلى غارات أخرى، وما يزال عشرات المواطنين تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة، وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف.

الجدير بالذكر ان المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.