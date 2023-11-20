انت الأن تتابع خبر القسام تقصف تل أبيب ومقتل ضابط كبير بجيش الاحتلال بكمين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قتل مساعد قائد التدخل السريع في جيش الاحتلال الصهيوني وعدداً من الجنود في كمين نوعي نفذته كتائب القسام منطقة جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم.

وقالت كتائب القسام:إنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأكدت مصادر من الاراضي المحتلة أن هذه الرشقة الصاروخية تعد الاكبر والاعنف لتل أبيب منذ السابع من أكتوبر.

وقالت كتائب الشهيد عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس: إن مزيداً من التفاصيل مع المشاهد الموثقة سنرفقها لاحقاً.

وفي بيان صدر عن كتائب القسام اليوم الاثنين، أوضحت فيه أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:30) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، وتم قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وكانت أعلنت الكتائب أنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في استهدافات متعددة لقوات الاحتلال في غزة بينهم 6 من مسافة صفر، في حين أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 7 ضباط وجنود وإصابة 4 بمعارك امس الأحد.

وقالت كتائب القسام -في تدوينة على تليغرام- "أوقعنا قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي".

وأضافت "دمرنا 29 آلية صهيونية اليوم بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون".

وقالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من استهداف منزل في منطقة جحر الديك، كان فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي "تي بي جي" مضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح.

وأكدت المقاومة أيضا أنها قصفت قاعدة تسيلم العسكرية الإسرائيلية بدفعة صاروخية، كما قصفت حشودا لآليات الاحتلال في محور جنوب غزة بدفعات صاروخية.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن مقاتليها تمكنوا من قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك جنوب شرقي قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعترف

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة امس إلى 7 ضباط وجنود، بينهم ضابط برتبة رائد، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين.

وأقرّ جيش الاحتلال بمقتل جنديين جديدين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الجنديين كانا يخدمان في لواء النخبة جفعاتي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد مقتل 5 من جنوده وضباطه بمعارك شمال غزة، بينهم ضابط برتبة رائد.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 64 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.



وقالت "القسام" -في بيان مقتضب- إن مقاتليها "أجهزوا على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".