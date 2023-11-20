انت الأن تتابع خبر ممثل أمريكي:اقتلوا جميع الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الممثل جيمس وودز تغريدة، على منصة "إكس"، طالب فبها بقتل بإبادة الفلسطينيين ورفض وقف إطلاق النار في غزة قبل قتل سكان القطاع "جميعا".



وكتب الممثل الأمريكي في إحدى التدوينات على حسابه عبر منصة "إكس": "لا لوقف إطلاق النار(في غزة). دون اتفاق. ولا غفران" مضيفا هاشتاغ "اقتلوهم جميعا".



وتأتي هذه التدوينة كرد على صورة نشرها أولي لندن، الناشط المناهض للمتحولين جنسيا، وهو شخصية اشتهرت على الإنترنت في لندن بإجراء جراحات تجميلية متعددة تهدف إلى جعله يبدو مثل جيمين، عضو الفرقة الكورية الجنوبية BTS.



وتظهر الصورة التي نشرها، أولي لندن، مجموعة من المناصرين للقضية الفلسطينية، والتي أرفقها أولي بتعليق قال فيه إنهم يدوسون على جرو يلبس العلم الإسرائيلي وربطت ربطة عنق حول رقبته بالعلم الفلسطيني.



واستخدم وودز بشكل متزايد وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن معتقداته السياسية. وبعيدا عن تغريداته الأخيرة حول الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كان وودز على الدوام منتقدا صريحا للأمم المتحدة، حيث وصفها بأنها حفرة أموال للولايات المتحدة وأدان الدبلوماسيين الذين يتهربون من المسؤولية.



وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها وودز منشورات داعمة لإسرائيل وتدعو إلى العنف ضد الفلسطينيين، ما عرضه للكثير من الانتقادات عبر منصة "إكس".



وقال أحد مستخدمي "إكس": أعتقد أن هذا بيان إبادة جماعية"، وتساءل أخر: "كيف تسمح إكس بتعليقات مثل هذه؟".



وطالب الكثيرون إيلون ماسك بحذف التدوينة من منصة "إكس" باعتبارها دعوة صريحة للإبادة الجماعية.



وفي المقابل، يواجه ماسك اتهامات بالبيت الأبيض وإسرائيليين له بمعاداة السامية.



ووصف ماسك هذه الاتهامات أنها كاذبة، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصته "إكس": "الأسبوع الماضي، كانت هناك مئات المنشورات الكاذبة في وسائل الإعلام تزعم أنني معاد للسامية. لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا".