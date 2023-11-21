انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف مدرسة تأوي نازحين شمال غزة ويقطع الاتصالات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قصفت القوات الاسرائيلية، أبراج الاتصالات ما تسببت بانقطاع الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع.

هذا واستشهد أكثر من 22 فلسطينيا في قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقام الاحتلال بقصف عدد من الأحياء بالطائرات الحربية والمدفعية في مختلف مناطق قطاع غزة.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي استهدف المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وقالت المنظمة: "تعرض المستشفى الإندونيسي لأضرار بسبب ما لا يقل عن 5 هجمات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأفادت تقارير بأن الهجوم الأخير أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم مرضى ومرافقوهم المقيمون في المستشفى".

من ناحية ثانية، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.