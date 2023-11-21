انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال .. وحزب الله يصرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الأيام القليلة الماضية، تزايدت أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية على عدد من محاور القتال في قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى 70 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما تؤكد المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، وان أعداد القتلى من الجنود الإسرائيليين أكبر من المعلن عنها.

يذكر ان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة قد قال في وقت سابق: "غزة ستكون مقبرة لغزاتها ورمال غزة ستبتلع عدوها، ودخولهم سيكون فرصة جديدة لمحاسبتهم على جرائهم".

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا منزلا في مستوطنة المطلة يتمركز فيه جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه حقق إصابة مباشرة.

ودوت صفارات الإنذا في عدة بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق عن استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

وترتفع حصيلة شهداء حزب الله إلى 77 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات سابقة صادرة عن الحزب.

هذا ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.