انت الأن تتابع خبر الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملات دهم واعتقال واعتداء على الممتلكات خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوب غربي جنين.

وفي نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محيط مخيم بلاطة شرق المدينة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وشنت حملة دهم واعتقالات شملت أسرى محررين.

وأفادت مصادر فلسطينية بقيام قوات الاحتلال باقتحام منزل الأسير المحرر خزيمة غيث والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه قبل اعتقاله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الخضر في مدينة بيت لحم واعتقلت فلسطينيا وصادرت مركبته.

وفي قرية عين يبرود شمال رام الله، قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزل الأسير أمين عمران وقامت بتخريب محتوياته.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال وتم نقله إلى المستشفى.

ووثق نشطاء فلسطينيون قيام قوات الاحتلال بتفتيش الشاب المصاب وهو ملقى على الأرض، كما أظهرت الصور تعرض سيارة الإسعاف لإطلاق نار.