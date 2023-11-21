انت الأن تتابع خبر المقاومة تدك جنود وآليات الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية في حيي الشيخ رضوان والنصر بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي.

ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية شمال إسرائيل، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

وأفاد الحزب في بيان أن عناصره "استهدفوا منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح الثلاثاء موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة.

ويأتي ذلك دعمًا لشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة، وردًا على استهداف العدو للمنازل في القرى الجنوبية، وفق البيان.

فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية ان قذيفة مضادة للدروع أصابت مبنى في بلدة المطلة خلفت أضرارا ولم توقع إصابات.

هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع فجر وصباح الثلاثاء، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبّونة وجبل العلام جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن إسرائيل رفعت ليل أمس من وتيرة تعدّياتها على المدنيين والأهالي والمواطنين حيث استهدفت بالقصف المدفعي أهدافًا مدنية ومنازل مأهولة في قرى حدودية.