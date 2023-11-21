انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف المستشفى الإندونيسي .. وعشرات الشهداء أمام الساحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة إن دبابات الاحتلال وطائرات مسيرة قصفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.

وقال المدير العام إنه يتوقع استشهاد أعداد كبيرة شمال غزة بسبب قطع الماء والغذاء، كما أن الوضع في جنوب غزة يتدهور بشكل سريع.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش ان هناك 50 شهيداً امام ساحة المستشفى و 15 بين الأقسام.

واشار البرش إلى ان هناك 550 مصابا في المستشفى الإندونيسي، والعشرات منهم يحتاجون إلى عمليات جراحية فوراً، وحصار المستشفى أدى لاستشهاد بعض المصابين في الطريق.

وقال، من لا يموت بالقصف الإسرائيلي يموت بالنزيف بسبب عدم وصوله إلى المستشفى.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، ان مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تماما.

وقال القدرة، ان الاحتلال يحاصر مستشفى غسل الكلى الوحيد في غزة لليوم الثاني.

وأشار إلى ان نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%، وإجلاء نحو 120 شخصا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.

وأكد القدرة ان الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه.

هذا وقال مكتب الاعلام الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 13300 بينهم أكثر من 5600 طفلا.