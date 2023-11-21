انت الأن تتابع خبر توجيه من قائد الجيش اللبناني بشأن مواجهة العدو الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل يوم من عيد الاستقلال الـ80، دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، العسكريين إلى المحافظة على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات وعلى رأسها العدو الإسرائيلي.

وجاء في أمر عون إلى العسكريين "قدر لوطننا أن يواجه التحدي تلو التحدي على مدى تاريخه الحديث، في منطقة تعاني من الاضطرابات والنزاعات الدامية والمتلاحقة. واليوم، نقف أمام مشهد شديد الخطورة، إذ يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب أفظع المجازر وأشدها دموية على نحو غير مسبوق في حق الشعب الفلسطيني، ويكرر اعتداءاته على سيادة وطننا وأهلنا في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، مستخدما ذخائر محرمة دوليا".



وتوجه إلى العسكريين قائلا: "صمودكم وتضحياتكم هي من أهم عوامل قوة اللبنانيين، فثابروا على القيام بواجبكم، وحافظوا على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات والتطورات في هذهِ المرحلةِ الصعبة، والأخطار التي تهدد لبنان وعلى رأسها العدو الإسرائيلي. تمسكوا بقدسية مهمتكم لأن في ذلك خلاص بلدنا"، مشددا على "أننا سنظل درع الوطن وسياجه، نذودُ عن أهلنا ونرد عنهم شرَّ الأعداء، حتى يظل عَلَمُنا الشامخ عنوانا لإرثنا المشرق".

من ناحية ثانية، يستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة يارون اللبنانية، فيما تم استهداف موقع الراهب الاسرائيلي قبالة بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وصفارات الإنذار تدوي في بلدة برعام على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني أن قذيفة إسرائيلية سقطت في موقع للجيش اللبناني بمنطقة الوزاني، دون وقوع إصابات.

هذا واستشهدت امرأة مسنة وأصيبت حفيدتها بجروح الثلاثاء في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان، وتتلقى الطفلة العلاج في مستشفى مدينة مرجعيون الحكومي.