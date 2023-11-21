انت الأن تتابع خبر استشهاد مراسلة الميادين وصحفيين آخرين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم في محيط بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

واستهدف القصف الإسرائيلي نقطة لتجمع الصحافيين عند تقاطع طير حرفا - الجبين، وأضافت المعلومات وجود إصابات بين الصحفيين الذين كانوا متواجدين في المكان.

ونعت قناة الميادين الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الاسرائيلي الغادر جنوب لبنان، بعد ان اعلنت في بيان رسمي عن استهداف فريق عملها.

من ناحية ثانية، استشهدت امرأة مسنة وأصيبت حفيدتها بجروح الثلاثاء في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان، وتتلقى الطفلة العلاج في مستشفى مدينة مرجعيون الحكومي.

هذا ويستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة يارون اللبنانية، فيما تم استهداف موقع الراهب الاسرائيلي قبالة بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وصفارات الإنذار تدوي في بلدة برعام على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.