انت الأن تتابع خبر أوغلو لـ أردوغان:لماذا ترسل الطعام والوقود لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق رئيس الحكومة التركية الأسبق، أحمد داوود أوغلو، على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن تركيا ليست مديونة لإسرائيل، متسائلا: "فلماذا تستمرون في إرسال المواد الغذائية والنفط؟".



وكتب داوود أوغلو عبر منصة x: "حديث الرئيس التركي أردوغان خلال خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني عن أن (تركيا ليست مديونة لإسرائيل) هو حديث صحيح، وأثني عليه".



وأضاف: "لكن عندما ننظر إلى الموقف العملي أشعر بالخجل باسم وطني وأمتي!.. إذا لم نكن مديونون لإسرائيل، فلماذا تستمر شحنات النفط من (ميناء) جيهان (جنوبي تركيا) إلى إسرائيل؟.. لماذا تستمرّون في إرسال المواد الغذائية، والأسمنت، والحديد والصُّلب إلى إسرائيل؟.. إذا ذهب من طرفنا (إلى إسرائيل) الوقود الذي تستخدمه الطائرات الإسرائيلية، وإذا ذهب من طرفنا (إلى إسرائيل) طعام جنود إسرائيل، فعار عليكم، عار عليكم !!".