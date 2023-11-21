انت الأن تتابع خبر تفاصيل الهدنة بين حماس إسرائيل .. وإقرارها اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من حماس، ان تفاصيل التهدئة في قطاع غزة، تضمنت هدنة 5 أيام قابلة للتمديد، وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وحسب المصادر فإن إسرائيل سوف تسحب قواتها إلى الأطراف، وتفتح ممرا بين شمال وجنوب القطاع، وسيتم فتح معبر رفح وسيسمح بدخول المساعدات الإنسانية، ولن تكون هناك مسيّرات إسرائيلية.



وردا على ذلك سوف تطلق حركة "حماس" سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين.

وفي وقت سابق الاثنين، تحدثت مصادر إعلامية عن أن حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وافقتا مبدئيا على بنود صفقة الأسرى، وأن نجاحها مرتبط بالتزام الجانب الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها تتضمن "هدنة لـ5 أيام تشمل وقفا لإطلاق النار وتحليق الطائرات، وإدخال 300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وإطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية مقابل 300 أسير من الأطفال والنساء".

ومن جهته، قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو: إن هناك إحرازا بالتقدم بشأن صفقة المختطفين.

وأشار نتنياهو إلى أمل الكيان أن تكون هناك أخبار سارة قريبا.

وقالت القناة 12 العبرية: إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع مساء الثلاثاء للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.



وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قد أعلن اليوم الثلاثاء أن الحركة "تقترب من التوصل إلى اتفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل، حيث قال في رسالة مقتضبة نشرها حساب "حماس" على تطبيق "تليغرام" إن الحركة "سلمت ردها للأخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".



وعلى الأرض تستمر الحرب في قطاع غزة لليوم الـ 46 على التوالي، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في القطاع في وقت تواصل فيه الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، مع تزايد فرص التوصل إلى هدنة.