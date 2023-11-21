هل تؤثر تهديدات الحوثيين لإسرائيل على مصر

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رياض - احمد صلاح - تحدث الخبير العسكري المصري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية اللواء نصر سالم عن تأثير تهديد الحوثيين للسفن الإسرائيلية على قناة السويس المصرية.



واستبعد اللواء نصر سالم، أن تشكل تهديدات وإجراءات الحوثيين بشأن السفن الإسرائيلية على حركة الملاحة في قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على حركة الملاحة بالبحر الأحمر بشكل عام وقناة السويس على وجه الخصوص، ولكنه يستهدف السفن الإسرائيلية فقط.



وأشار إلى أن ما يفعله الحوثيون وما تشهده المنطقة بشكل عام سببه في المقام الأول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تقوم بها من استهداف للأبرياء، مشيرا إلى أن الضغط الإسرائيلي وهو ما أدى إلى الانفجار في المنطقة، وهذا ما حذرته منه الدولة المصرية مرارا وتكرارا بأن العملية ستخرج عن السيطرة.



وشدد الخبير العسكري المصري على أنه من غير المعقول تحميل حركة حماس مسؤولية ما يحدث الآن من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، بسبب ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، متسائلا وقبل 7 أكتوبر ومنذ عام 1948 من الذي دفع الفلسطينيين إلى ذلك.



وكشف اللواء نصر سالم عن وجود ما يقرب من 3 تجمعات بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، والخليج العربي، ومضيق هرمز وباب المندب، مشيرا إلى أن تلك المجموعات القتالية البحرية الثلاث تشترك فيها أكثر من 22 دولة لتأمين الملاحة، مشيرا إلى أن المنطقة ليست في حاجة إلى قوات بحرية جديدة لتأمين الممرات المائية .



وشدد على ان ما يحدث حاليا هو أحد مظاهر الخروج عن السيطرة، مشيرا إلى أن الحوثيين لن يستهدفوا أي سفن أخرى، وقبل ذلك استهدف سفن أمريكية وتم الرد عليهم من قبل القوات الأمريكية ولم تتأثر حركة الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الأمر لن يؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر.



وأكد على أن إثارة مخاوف دول المنطقة من تهديدات الحوثيين باستهداف السفن وتهديد حركة الملاحة الدولية والعالمية بالبحر الأحمر، هي دعوات إسرائيلية من أجل استمالة دول المنطقة إليها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في كل ما يحدث في المنطقة ومن توسيع دائرة الصراع هي إسرائيل فقط. وأوضح أن كافة الأمور ستصبح جيدة في البحر الأحمر وفي جميع المنطقة، مشيرا إلى أن الحوثيين لم يفعلوا شيئا مع إسرائيل قبل عدوانها على غزة، فمصدر عدم الاستقرار في المنطقة هو إسرائيل.