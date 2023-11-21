انت الأن تتابع خبر غالانت:مقبلون على قرارات صعبة تتعلق بالحرب على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقال خلال اجتماع في مقر "قيادة غزة" في الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء "مقبلون على اتخاذ قرارات صعبة"، بشأن الحرب.

وأضاف غالانت "سنهزم حماس خطوة بخطوة.. ونقترب من إعادة المخطوفين".

وأعلنت هيئة البث الاسرائيلية أن اجتماعا لمجلس الحرب سيعقد الليلة. وبناء على التطورات في موضوع الهدنة وصفقة التبادل، فسينعقد مجلس الوزراء العام أيضا، وقد تم إبلاغ الوزراء بالاستعداد لذلك.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أنه وفقا لاتفاق محتمل تجري صياغته قبل اجتماع لمجلس الوزراء السياسي الأمني والحكومة، ستطلق حركة حماس في البداية سراح 50 أسيرا إسرائيليا (نساء وأطفال) وستبذل جهدا لإطلاق سراح 20 آخرين. وفي مقابل ذلك توافق إسرائيل على تهدئة الحرب لمدة 4 أيام.

وبحسب الاتفاق المقترح سيتم في حال أطلقت حماس عن 20 أسيرا آخرين، يمكن تمديد وقف الحرب يومين آخرين.

وتقول يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تتجاوز أيام وقف الحرب 6 أيام.

وأفادت القناة 12 العبرية، أنه سيبدأ الإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الخميس أو الجمعة.





وأشارت إلى أن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التي ستفرج عنها حماس في اليوم التالي.



وتحدثت وسيلة الإعلام العبرية "كان" عن تفاصيل الصفقة للإفراج عن 50 - 55 محتجزا من المستوطنين من النساء والأطفال في غزة، مقابل الإفراج عن حوالي 150 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا وطفلًا وأسيرة، حسبما نقلت كان العبرية



وأضافت كان العبرية أن مدة وقف إطلاق النار ستكون ما بين 4 و5 أيام.