انت الأن تتابع خبر الحية: سلمنا ردّنا على مقترح الهدنة وننتظر رد الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في مؤتمر صحفي ببيروت، إنّنا "سلمنا ردنا على مقترح الهدنة وتبادل الأسرى وننتظر رد الاحتلال" وأوضح: "سلمنا ردّنا أمس لقطر ومصر على المقترح الأخير بشأن الهدنة وصفقة تبادل الأسرى وننتظر رد الاحتلال، وإذا لم يكن الاحتلال يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها".

وقال: "هناك حوارات منذ شهر ونتبادل الاقتراحات برعاية قطر ومصر بشأن الهدنة، الاحتلال يراوغ منذ شهر وكلما اقتربنا من الاتفاق عدنا إلى الوراء". وشدد الحية على أنّ "العدو لم يحقق أي إنجاز ميداني على الأرض سوى ارتكاب جرائم حرب ومجازر مروعة،ولن يستطيع نتيناهو والجيش الإسرائيلي تحقيق أي إنجاز ونحن واثقون من هزيمتهم".

وأضاف: "قوات الاحتلال حولت مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي إلى ثكنات عسكرية، وتعمل على إخراج المنظومة الصحية في شمال غزة عن الخدم، وإنّ إعلان الاحتلال وجود أنفاق في مستشفى الشفاء مسرحية هزلية لم يصدقها أحد".

وقال: "يجب أن يبقى معبر رفح مفتوحا لإدخال كل احتياجات أهلنا في غزة من مستلزمات الحياة، ما يدخل غزة من مواد غذائية لا يعادل 10% من احتياجات القطاع".