انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تجهز على 4 جنود .. وتنشر مقاطع جديدة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إنّ "مجاهديها اقتحموا في الساعة التاسعة من مساء الاثنين، منزلا غرب حي الزيتون كان يتحصن به 3 جنود ومجندة، وأجهزوا عليهم من مسافة صفر".

وخلال، الثلاثاء، قصفت سرايا القدس قاعدة "رعيم" العسكرية و"نير عوز" و "مفتاحيم" برشقة صاروخية مركزة.

وصباح الثلاثاء، استهدفت استهدفت بقذائف "التاندوم" والـ(RPG) 9 دبابات و 3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومنطقتي المخابرات والتوام.

كما واستهدفت سرايا القدس 3 آليات عسكرية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي.



نشرت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- مقاطع مصورة تظهر استهدافها آليات إسرائيلية متوغلة في محاور التقدم بمدينة غزة.