انت الأن تتابع خبر الاحتلال في تراجع واضح: الحرب قد تأخذ وقتًا وعلى مراحل وأولويات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في الإيجاز الصحفيّ اليوميّ الثلاثاء، "نعمل كل ما بوسعنا لإعادة المختطفين، وهناك تقدم بشأن المخطوفين وهذا أمر يُبحث على المستوى السياسي، وتقييم رئيس الأركان بأن العملية البرية تحقق أهدافها لكنها ستستغرق وقتًا، والحرب طويلة وهناك مراحل كثيرة وأهداف سنعمل على تحقيقها" حسب قوله.

وادّعى أنّ: "القوات أكملت محاصرة جباليا وهي منطقة قتال مهمة وكذلك في حي الزيتون، وهناك بنية تحتيّة إرهابيّة في المستشفيات ويجري استخدام المرضى دروعا بشرية، كما قمنا بالقضاء على خلايا عدة في منطقة شمال غزة كانت تُطلق قذائف على دباباتنا" على حدِّ ادعائه.



وبخصوص لبنان، قال: "حزب الله يخرق كل قرارات الأمم المتحدة ويعمل داخل مناطق سكنية في جنوب لبنان، وحن استهدفنا مواقع لحزب الله ردًا على قصف مواقع إسرائيلية ولا توجد إصابات لدينا".

وأضاف: "أبلغنا 390 من عائلات جنودنا الذين قُتلوا دفاعًا عن إسرائيل"



