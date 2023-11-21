بالأسماء والصور: مصادر تنشر قائمة الأسيرات في سجون الاحتلال

انت الأن تتابع خب بالأسماء والصور: مصادر تنشر قائمة الأسيرات في سجون الاحتلالوالأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - على مدار سنوات الصراع الطويل بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيليّ تعرضت أكثر من 16.000 فلسطينية (بين مسنة وقاصر) للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ومع الحديث عن صفقة ستشمل الأسيرات حاليًا، من المتوقع أن يعلن عنها قريبًا. نشرت مصادر فلسطينيّة قائمة بأسماء الأسيرات، وهنّ حسبَ وكالة وفا الرسمية الفلسطينية حتى 20.11.2023:
الاسم
مكان السكن
تاريخ الاعتقال
مكان الاعتقال
الحكم
ميسون موسى الجبالي
بيت لحم/ الشواورة
29/ 6/ 2015
سجن الدامون
15 سنة
روان نافز أبو زيادة
رام الله/ بيتللو
15/ 7/ 2015
سجن الدامون
9 سنوات و4000 شيكل غرامة
شروق صلاح دويات
القدس/ صور باهر
7/ 10/ 2015
سجن الدامون
16 سنة و80 ألف شيكل غرامة
إسراء رياض جعابيص
القدس/ جبل المكبر
10/ 10/ 2015
سجن الدامون
11 سنة
مرح جودت موسى باكير
القدس/ بيت حنينا
12/ 10/ 2015
سجن الدامون
8 سنوات ونصف و10 آلاف شيكل غرامة
نورهان إبراهيم عواد
القدس/ مخيم قلنديا
23/ 11/ 2015
سجن الدامون
10 سنة ونصف و30 ألف شيكل غرامة
ملك يوسف حمد سليمان
القدس/ بيت صفافا
9/ 2/ 2016
سجن الدامون
10 سنوات
شاتيلا سليمان أبو عيادة
48/ كفر قاسم
3/ 4/ 2016
سجن الدامون
16 سنة و100 ألف شيكل غرامة
أماني خالد الحشيم
القدس/ كفر عقب
13/ 12/ 2016
سجن الدامون
10 سنوات و5 آلاف شيكل غرامة
عائشة يوسف الأفغاني
القدس
25/ 12/ 2016
سجن الدامون
15 سنة
فدوى نزيه كامل حمادة
القدس/ صور باهر
12/ 8/ 2017
سجن الدامون
10 سنوات وغرامة 30 ألف شيكل
نوال محمد عبد فتحية
القدس/ سلوان
21/ 2/ 2020
سجن الدامون
8 سنوات
فيروز فايز محمود البو
القدس/ العيزرية
9/8/2021
سجن الدامون
موقوفة
نفوذ جاد عارف حماد
القدس/الشيخ جراح
8/12/2021
سجن الدامون
12 عاما وغرامة 50 ألف شيقل
عطاف يوسف جرادات
جنين/ سيلة الحارثية
27/12/2021
سجن الدامون
موقوفة
نهاية صوان
الخليل
24/1/2021
سجن الدامون
3 سنوات ونصف
ياسمين تيسير شعبان
جنين/الجلمة
1/3/2022
سجن الدامون
6 سنوات و 8000 شيكل غرامة
ولاء خالد طبنجة
نابلس
20/8/2022
سجن الدامون
موقوفة
تحرير أبو سرية
نابلس
20/8/2022
سجن الدامون
موقوفة
مريم عرفات
نابلس
20/8/2022
سجن الدامون
موقوفة
فلسطين نجم
نابلس
22/8/2022
سجن الدامون
موقوفة
أزهار عساف
القدس/ الجيب
11/9/2022
سجن الدامون
موقوفة
أسيل الطيطي
نابلس/مخيم بلاطة
2/10/2022
سجن الدامون
موقوفة
رغد الفني
طولكرم
28/10/2022
سجن الدامون
إداري
فاطمة نعمان بدر
القدس/ أبو ديس
23/2/2023
سجن الدامون
موقوفة
أسماء أبو تكفة
القدس
2/4/2023
سجن الدامون
موقوفة
روضة أبو عجمية
بيت لحم/ مخيم الدهيشة
9/4/2023
سجن الدامون
موقوفة
فاطمة إسماعيل شاهين
بيت لحم/ مخيم الدهيشة
17/4/2023
عيادة سجن الرملة
موقوفة
سماح عوض
قاقيلية
17/5/2023
سجن الدامون
إداري
سارة أيمن عبد العزيز كامل
نابلس/ الجنيد
9/6/2023
-
موقوفة
سمر أبو طير
القدس
2203/2
-
موقوفة
سميرة حرباوي
القدس
9/7/2023
سجن الدامون
موقوفة
مريم عياش
جنين
4/9/2023
موقوفة
فاطمة أبو شلال
نابلس/مخيم العين
29/8/2023
إداري
فاطمة عمارنة
جنين/ يعبد
4/9/2023
موقوفة
حنان صالح البرغوثي
رام الله/ كوبر
4/9/2023
-
إداري
نور الطاهر
نابلس
29/9/2023
سجن الدامون
موقوفة
هنادي الحلواني
القدس/ وادي الجوز
9/10/2023
سجن الدامون
موقوفة
شيماء الهندي
القدس/ بيت حنينا
14/10/2023
سجن الدامون
موقوفة
خديجة خويص
القدس/ السواحرة الشرقية
25/10/2023
سجن الدامون
موقوفة
سهير البرغوثي
رام الله/ كوبر
26/10/2023
سجن الدامون
إداري
لمى خاطر
الخليل
26/10/2023
-
موقوفة
مريم محمود سلهب
الخليل
26/10/2023
-
موقوفة
رقية محمد طه عمرو
الخليل/ دورا
26/10/2023
-
موقوفة
سميرة الحلايقة
الخليل/ الشيوخ
26/10/2023
-
موقوفة
أفنان الحلايقة
الخليل/ الشيوخ
26/10/2023
-
موقوفة
ندى اللوزي
أريحا/ مخيم عقبة جبر
27/10/2023
-
موقوفة
أميرة المسالمة
الخليل/ دورا
27/10/2023
-
موقوفة
أُميمة عبد الله الطوباسي
طوباس/ طمون
29/10/2023
-
موقوفة
شذى محمد برغوثي
رام الله/دير ابو مشعل
30/10/2023
-
موقوفة
شيرين الصوص
رام الله/ سلود
2/11/2023
-
موقوفة
عهد التميمي
رام الله/ النبي صالح
6/11/2023
-
موقوفة
منال سعيد دودين
الخليل/ دورا
6/11/2023
-
موقوفة
منتهى الطويل
رام الله/ البيرة
6/11/2023
-
موقوفة
ربى فهمي عاصي
رام الله/ بيتونيا
7/11/2023
-
موقوفة
لميس ماهر أبو عرقوب
الخليل/ دورا
8/11/2023
-
موقوفة
لينا تحسين ريحان
نابلس/ تل
8/11/2023
-
موقوفة
رغد أسعد تيسير ريحان
نابلس/ تل
8/11/2023
-
موقوفة
حنين أكرم المساعيد بيت لحم/ مخيم عايدة 10/11/2023 الدامون إداري
جميلة جبارين القدس 11/11/2023 - موقوفة
فيروز سلامة القدس/ عناتا 16/11/2023 - موقوفة
وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.
ونشرت مصادر فلسطينية مقطع فيديو يوضح صور بعض الأسيرات: