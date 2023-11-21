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بالأسماء والصور: مصادر تنشر قائمة الأسيرات في سجون الاحتلال

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رياض - احمد صلاح - على مدار سنوات الصراع الطويل بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيليّ تعرضت أكثر من 16.000 فلسطينية (بين مسنة وقاصر) للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ومع الحديث عن صفقة ستشمل الأسيرات حاليًا، من المتوقع أن يعلن عنها قريبًا. نشرت مصادر فلسطينيّة قائمة بأسماء الأسيرات، وهنّ حسبَ وكالة وفا الرسمية الفلسطينية حتى 20.11.2023:

 

الاسم

 

 

مكان السكن

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ الاعتقال

 

 

 

 

 

 

 

مكان الاعتقال

 

 

 

 

 

 

 

الحكم

 

 

 

 

 

 

 

ميسون موسى الجبالي

 

 

 

 

 

 

 

بيت لحم/ الشواورة

 

 

 

 

 

 

 

29/ 6/ 2015

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

15 سنة

 

 

 

 

 

 

 

روان نافز أبو زيادة

 

 

 

 

 

 

 

رام الله/ بيتللو

 

 

 

 

 

 

 

15/ 7/ 2015

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

9 سنوات و4000 شيكل غرامة

 

 

 

 

 

 

 

شروق صلاح دويات

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ صور باهر

 

 

 

 

 

 

 

7/ 10/ 2015

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

16 سنة و80 ألف شيكل غرامة

 

 

 

 

 

 

 

إسراء رياض جعابيص

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ جبل المكبر

 

 

 

 

 

 

 

10/ 10/ 2015

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

11 سنة

 

 

 

 

 

 

 

مرح جودت موسى باكير

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ بيت حنينا

 

 

 

 

 

 

 

12/ 10/ 2015

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

8 سنوات ونصف و10 آلاف شيكل غرامة

 

 

 

 

 

 

 

نورهان إبراهيم عواد

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ مخيم قلنديا

 

 

 

 

 

 

 

23/ 11/ 2015

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

10 سنة ونصف و30 ألف شيكل غرامة

 

 

 

 

 

 

 

ملك يوسف حمد سليمان

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ بيت صفافا

 

 

 

 

 

 

 

9/ 2/ 2016

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

10 سنوات

 

 

 

 

 

 

 

شاتيلا سليمان أبو عيادة

 

 

 

 

 

 

 

48/ كفر قاسم

 

 

 

 

 

 

 

3/ 4/ 2016

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

16 سنة و100 ألف شيكل غرامة

 

 

 

 

 

 

 

أماني خالد الحشيم

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ كفر عقب

 

 

 

 

 

 

 

13/ 12/ 2016

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

10 سنوات و5 آلاف شيكل غرامة

 

 

 

 

 

 

 

عائشة يوسف الأفغاني

 

 

 

 

 

 

 

القدس

 

 

 

 

 

 

 

25/ 12/ 2016

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

15 سنة

 

 

 

 

 

 

 

فدوى نزيه كامل حمادة

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ صور باهر

 

 

 

 

 

 

 

12/ 8/ 2017

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

10 سنوات وغرامة 30 ألف شيكل

 

 

 

 

 

 

 

نوال محمد عبد فتحية

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ سلوان

 

 

 

 

 

 

 

21/ 2/ 2020

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

8 سنوات

 

 

 

 

 

 

 

فيروز فايز محمود البو

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ العيزرية

 

 

 

 

 

 

 

9/8/2021

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

نفوذ جاد عارف حماد

 

 

 

القدس/الشيخ جراح

 

 

 

8/12/2021

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

12 عاما وغرامة 50 ألف شيقل

 

 

 

عطاف يوسف جرادات

 

 

 

 

 

 

 

جنين/ سيلة الحارثية

 

 

 

 

 

 

 

27/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

نهاية صوان

 

 

 

 

 

 

 

الخليل

 

 

 

 

 

 

 

24/1/2021

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

3 سنوات ونصف

 

 

 

 

 

 

 

ياسمين تيسير شعبان

 

 

 

 

 

 

 

جنين/الجلمة

 

 

 

 

 

 

 

1/3/2022

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

6 سنوات و 8000 شيكل غرامة

 

 

 

 

 

 

 

ولاء خالد طبنجة

 

 

 

نابلس

 

 

 

 

 

 

 

20/8/2022

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

تحرير أبو سرية

 

 

 

 

 

 

 

نابلس

 

 

 

 

 

 

 

20/8/2022

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

مريم عرفات

 

 

 

 

 

 

 

نابلس

 

 

 

 

 

 

 

20/8/2022

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

فلسطين نجم

 

 

 

 

 

 

 

نابلس

 

 

 

 

 

 

 

22/8/2022

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

أزهار عساف

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ الجيب

 

 

 

 

 

 

 

11/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

أسيل الطيطي

 

 

 

 

 

 

 

نابلس/مخيم بلاطة

 

 

 

 

 

 

 

2/10/2022

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

رغد الفني

 

 

 

 

 

 

 

طولكرم

 

 

 

 

 

 

 

28/10/2022

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

 

إداري

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة نعمان بدر

 

 

 

 

 

 

 

القدس/ أبو ديس

 

 

 

 

 

 

 

23/2/2023

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

أسماء أبو تكفة

 

 

 

 

 

 

 

القدس

 

 

 

 

 

 

 

2/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

روضة أبو عجمية

 

 

 

بيت لحم/ مخيم الدهيشة

 

 

 

9/4/2023

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

موقوفة

 

 

 

فاطمة إسماعيل شاهين

 

 

 

 

 

 

 

بيت لحم/ مخيم الدهيشة

 

 

 

 

 

 

 

17/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

عيادة سجن الرملة

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

سماح عوض

 

 

 

 

 

 

 

قاقيلية

 

 

 

 

 

 

 

17/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

إداري

 

 

 

 

 

 

 

سارة أيمن عبد العزيز كامل

 

 

 

 

 

 

 

نابلس/ الجنيد

 

 

 

 

 

 

 

9/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

سمر أبو طير

 

 

 

 

 

 

 

القدس

 

 

 

 

 

 

 

2203/2

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

سميرة حرباوي

 

 

 

 

 

 

 

القدس

 

 

 

 

 

 

 

9/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

مريم عياش

 

 

 

 

 

 

 

جنين

 

 

 

 

 

 

 

4/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة أبو شلال

 

 

 

 

 

 

 

نابلس/مخيم العين

 

 

 

 

 

 

 

29/8/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إداري

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة عمارنة

 

 

 

 

 

 

 

جنين/ يعبد

 

 

 

 

 

 

 

4/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 

 

 

 

حنان صالح البرغوثي

 

 

 

 

 

 

 

رام الله/ كوبر

 

 

 

 

 

 

 

4/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

إداري

 

 

 

نور الطاهر

 

 

 

نابلس

 

 

 

29/9/2023

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

موقوفة

 

 

 

هنادي الحلواني

 

 

 

القدس/ وادي الجوز

 

 

 

9/10/2023

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

موقوفة

 

 

 

شيماء الهندي

 

 

 

القدس/ بيت حنينا

 

 

 

14/10/2023

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

موقوفة

 

 

 

خديجة خويص

 

 

 

القدس/ السواحرة الشرقية

 

 

 

25/10/2023

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

موقوفة

 

 

 

سهير البرغوثي

 

 

 

رام الله/ كوبر

 

 

 

26/10/2023

 

 

 

سجن الدامون

 

 

 

إداري

 

 

 

لمى خاطر

 

 

 

الخليل

 

 

 

26/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

مريم محمود سلهب

 

 

 

الخليل

 

 

 

26/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

رقية محمد طه عمرو

 

 

 

الخليل/ دورا

 

 

 

26/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

سميرة الحلايقة

 

 

 

الخليل/ الشيوخ

 

 

 

26/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

أفنان الحلايقة

 

 

 

الخليل/ الشيوخ

 

 

 

26/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

ندى اللوزي

 

 

 

أريحا/ مخيم عقبة جبر

 

 

 

27/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

أميرة المسالمة

 

 

 

الخليل/ دورا

 

 

 

27/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

أُميمة عبد الله الطوباسي

 

 

 

طوباس/ طمون

 

 

 

29/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

شذى محمد برغوثي

 

 

 

رام الله/دير ابو مشعل

 

 

 

30/10/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

شيرين الصوص

 

 

 

رام الله/ سلود

 

 

 

2/11/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

عهد التميمي

 

 

 

رام الله/ النبي صالح

 

 

 

6/11/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

منال سعيد دودين

 

 

 

الخليل/ دورا

 

 

 

6/11/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

منتهى الطويل

 

 

 

رام الله/ البيرة

 

 

 

6/11/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

ربى فهمي عاصي

 

 

 

رام الله/ بيتونيا

 

 

 

7/11/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

لميس ماهر أبو عرقوب

 

 

 

الخليل/ دورا

 

 

 

8/11/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

لينا تحسين ريحان

 

 

 

نابلس/ تل

 

 

 

8/11/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

رغد أسعد تيسير ريحان

 

 

 

نابلس/ تل

 

 

 

8/11/2023

 

 

 

-

 

 

 

موقوفة

 

 

 

 حنين أكرم المساعيد  بيت لحم/ مخيم عايدة   10/11/2023  الدامون إداري 
 جميلة جبارين  القدس  11/11/2023  - موقوفة 
 فيروز سلامة  القدس/ عناتا   16/11/2023  - موقوفة 

 

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.
ونشرت مصادر فلسطينية مقطع فيديو يوضح صور بعض الأسيرات:

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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