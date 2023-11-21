بالأسماء والصور: مصادر تنشر قائمة الأسيرات في سجون الاحتلال

انت الأن تتابع خب بالأسماء والصور: مصادر تنشر قائمة الأسيرات في سجون الاحتلالوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على مدار سنوات الصراع الطويل بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيليّ تعرضت أكثر من 16.000 فلسطينية (بين مسنة وقاصر) للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ومع الحديث عن صفقة ستشمل الأسيرات حاليًا، من المتوقع أن يعلن عنها قريبًا. نشرت مصادر فلسطينيّة قائمة بأسماء الأسيرات، وهنّ حسبَ وكالة وفا الرسمية الفلسطينية حتى 20.11.2023:

الاسم

مكان السكن

تاريخ الاعتقال

مكان الاعتقال

الحكم

ميسون موسى الجبالي

بيت لحم/ الشواورة

29/ 6/ 2015

سجن الدامون

15 سنة

روان نافز أبو زيادة

رام الله/ بيتللو

15/ 7/ 2015

سجن الدامون

9 سنوات و4000 شيكل غرامة

شروق صلاح دويات

القدس/ صور باهر

7/ 10/ 2015

سجن الدامون

16 سنة و80 ألف شيكل غرامة

إسراء رياض جعابيص

القدس/ جبل المكبر

10/ 10/ 2015

سجن الدامون

11 سنة

مرح جودت موسى باكير

القدس/ بيت حنينا

12/ 10/ 2015

سجن الدامون

8 سنوات ونصف و10 آلاف شيكل غرامة

نورهان إبراهيم عواد

القدس/ مخيم قلنديا

23/ 11/ 2015

سجن الدامون

10 سنة ونصف و30 ألف شيكل غرامة

ملك يوسف حمد سليمان

القدس/ بيت صفافا

9/ 2/ 2016

سجن الدامون

10 سنوات

شاتيلا سليمان أبو عيادة

48/ كفر قاسم

3/ 4/ 2016

سجن الدامون

16 سنة و100 ألف شيكل غرامة

أماني خالد الحشيم

القدس/ كفر عقب

13/ 12/ 2016

سجن الدامون

10 سنوات و5 آلاف شيكل غرامة

عائشة يوسف الأفغاني

القدس

25/ 12/ 2016

سجن الدامون

15 سنة

فدوى نزيه كامل حمادة

القدس/ صور باهر

12/ 8/ 2017

سجن الدامون

10 سنوات وغرامة 30 ألف شيكل

نوال محمد عبد فتحية

القدس/ سلوان

21/ 2/ 2020

سجن الدامون

8 سنوات

فيروز فايز محمود البو

القدس/ العيزرية

9/8/2021

سجن الدامون

موقوفة

نفوذ جاد عارف حماد

القدس/الشيخ جراح

8/12/2021

سجن الدامون

12 عاما وغرامة 50 ألف شيقل

عطاف يوسف جرادات

جنين/ سيلة الحارثية

27/12/2021

سجن الدامون

موقوفة

نهاية صوان

الخليل

24/1/2021

سجن الدامون

3 سنوات ونصف

ياسمين تيسير شعبان

جنين/الجلمة

1/3/2022

سجن الدامون

6 سنوات و 8000 شيكل غرامة

ولاء خالد طبنجة

نابلس

20/8/2022

سجن الدامون





موقوفة

تحرير أبو سرية

نابلس

20/8/2022

سجن الدامون

موقوفة

مريم عرفات

نابلس

20/8/2022

سجن الدامون

موقوفة

فلسطين نجم

نابلس

22/8/2022

سجن الدامون

موقوفة

أزهار عساف

القدس/ الجيب

11/9/2022

سجن الدامون

موقوفة

أسيل الطيطي

نابلس/مخيم بلاطة

2/10/2022

سجن الدامون

موقوفة

رغد الفني

طولكرم

28/10/2022

سجن الدامون





إداري

فاطمة نعمان بدر

القدس/ أبو ديس

23/2/2023

سجن الدامون

موقوفة

أسماء أبو تكفة

القدس

2/4/2023

سجن الدامون

موقوفة

روضة أبو عجمية

بيت لحم/ مخيم الدهيشة

9/4/2023

سجن الدامون

موقوفة

فاطمة إسماعيل شاهين

بيت لحم/ مخيم الدهيشة

17/4/2023

عيادة سجن الرملة

موقوفة

سماح عوض

قاقيلية

17/5/2023

سجن الدامون

إداري

سارة أيمن عبد العزيز كامل

نابلس/ الجنيد

9/6/2023

-

موقوفة

سمر أبو طير

القدس

2203/2

-

موقوفة

سميرة حرباوي

القدس

9/7/2023

سجن الدامون

موقوفة

مريم عياش

جنين

4/9/2023

موقوفة

فاطمة أبو شلال

نابلس/مخيم العين

29/8/2023

إداري

فاطمة عمارنة

جنين/ يعبد

4/9/2023

موقوفة

حنان صالح البرغوثي

رام الله/ كوبر

4/9/2023

-

إداري

نور الطاهر

نابلس

29/9/2023

سجن الدامون

موقوفة

هنادي الحلواني

القدس/ وادي الجوز

9/10/2023

سجن الدامون

موقوفة

شيماء الهندي

القدس/ بيت حنينا

14/10/2023

سجن الدامون

موقوفة

خديجة خويص

القدس/ السواحرة الشرقية

25/10/2023

سجن الدامون

موقوفة

سهير البرغوثي

رام الله/ كوبر

26/10/2023

سجن الدامون

إداري

لمى خاطر

الخليل

26/10/2023

-

موقوفة

مريم محمود سلهب

الخليل

26/10/2023

-

موقوفة

رقية محمد طه عمرو

الخليل/ دورا

26/10/2023

-

موقوفة

سميرة الحلايقة

الخليل/ الشيوخ

26/10/2023

-

موقوفة

أفنان الحلايقة

الخليل/ الشيوخ

26/10/2023

-

موقوفة

ندى اللوزي

أريحا/ مخيم عقبة جبر

27/10/2023

-

موقوفة

أميرة المسالمة

الخليل/ دورا

27/10/2023

-

موقوفة

أُميمة عبد الله الطوباسي

طوباس/ طمون

29/10/2023

-

موقوفة

شذى محمد برغوثي

رام الله/دير ابو مشعل

30/10/2023

-

موقوفة

شيرين الصوص

رام الله/ سلود

2/11/2023

-

موقوفة

عهد التميمي

رام الله/ النبي صالح

6/11/2023

-

موقوفة

منال سعيد دودين

الخليل/ دورا

6/11/2023

-

موقوفة

منتهى الطويل

رام الله/ البيرة

6/11/2023

-

موقوفة

ربى فهمي عاصي

رام الله/ بيتونيا

7/11/2023

-

موقوفة

لميس ماهر أبو عرقوب

الخليل/ دورا

8/11/2023

-

موقوفة

لينا تحسين ريحان

نابلس/ تل

8/11/2023

-

موقوفة

رغد أسعد تيسير ريحان

نابلس/ تل

8/11/2023

-

موقوفة

حنين أكرم المساعيد بيت لحم/ مخيم عايدة 10/11/2023 الدامون إداري

جميلة جبارين القدس 11/11/2023 - موقوفة

فيروز سلامة القدس/ عناتا 16/11/2023 - موقوفة

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.

ونشرت مصادر فلسطينية مقطع فيديو يوضح صور بعض الأسيرات: