انت الأن تتابع خبر أبو حمزة: وفاة المستوطنة التي استعددنا على إطلاق سراحها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس في تدوينة: "نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها, وأمام هذا الإعلان نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة".

وكان قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس في التاسع من نوفمبر الجاري: "عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة، نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام"، وأضاف: "مستعدون للإفراج عن المحتجزة حنا كاتسير لأسباب إنسانية وإننا لا نستطيع تقديم الرعاية الصحية لها، والفتى ياغيل يعقوب"، وقال: "نخلي مسؤليتنا عن أسرى العدو في ظلّ القصف وعلى حكومة الاحتلال تحمل مسؤليتها"

وهذا الفيديو الذي كانت نشرته سرايا القدس: